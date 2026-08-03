Filtar vrećice od flisa, 10 Komad(a), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Troslojne filtarske vrećice od flisa otporne na trganje klase prašine M, prikladne za Kärcher usisavače za suho pranje. Sadržaj: pakiranje od 10 komada.
Troslojne filtarske vrećice od flisa, izrazito otporne na kidanje, klase prašine M. U usporedbi s papirnatim vrećicama, struktura od flisa daje 2 do 3 puta veći volumen punjenja. Standard za T 10/1 i T 12/1. Sadržaj: 10 komada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Komad(a))
|10
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|365 x 240 x 85