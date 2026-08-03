Filtar vrećice od flisa, 200 Komad(a), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Troslojne filtarske vrećice od flisa otporne na trganje klase prašine M, prikladne za Kärcher usisavače za suho pranje. Sadržaj: pakiranje od 200 komada.
Troslojne, izrazito otporne na kidanje, klase prašine M, pakiranje za velepotrošače, najmanje 2 - 3 puta veći volumen punjenja u odnosu na papirnatu vrećicu zahvaljujući izvedbi od flisa. Standard za T 10/1 i T 12/1.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Komad(a))
|200
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|445 x 365 x 5