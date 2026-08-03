Pre-Pure filter je kombinacija polipropilenskog filtera i aktivnog ugljenog filtera i pouzdano uklanja veće čestice do > 5 µm, teške metale, kao i klor, iz vode. Pre-Pure filter čini prvi i drugi stupanj četverostupanjskog koncepta filtera WPC 120 UF sustava filtera za vodu tvrtke Kärcher.