Filtar za dispenzer Active-Pure
Pre-Pure filter čini prvi i drugi stupanj filtera četverostupanjskog koncepta filtera našeg Kärcher WPC 120 UF sustava filtera za vodu.
Pre-Pure filter je kombinacija polipropilenskog filtera i aktivnog ugljenog filtera i pouzdano uklanja veće čestice do > 5 µm, teške metale, kao i klor, iz vode. Pre-Pure filter čini prvi i drugi stupanj četverostupanjskog koncepta filtera WPC 120 UF sustava filtera za vodu tvrtke Kärcher.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|71 x 71 x 272
Područja primjene
- Pitka voda