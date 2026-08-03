Filtar za dispenzer Active-Pure
Hy-Protect ultrafilter je treći stupanj filtera u četverostupanjskom konceptu filtera našeg Kärcher WPC 120 UF sustava filtera za vodu.
Ultrafilter Hy-Protect pouzdano zadržava bakterije, viruse i mikroplastiku do veličine čestica > 0,1 µm. Ultrafilter je treći stupanj filtera četverostupanjskog koncepta filtera WPC 120 UF sustava filtera za vodu tvrtke Kärcher.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|71 x 71 x 272
Područja primjene
- Pitka voda