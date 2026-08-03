Filtar za dispenzer Active-Pure

Hy-Protect ultrafilter je treći stupanj filtera u četverostupanjskom konceptu filtera našeg Kärcher WPC 120 UF sustava filtera za vodu.

Ultrafilter Hy-Protect pouzdano zadržava bakterije, viruse i mikroplastiku do veličine čestica > 0,1 µm. Ultrafilter je treći stupanj filtera četverostupanjskog koncepta filtera WPC 120 UF sustava filtera za vodu tvrtke Kärcher.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina bez pribora (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Pitka voda
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