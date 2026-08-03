Filtar za dispenzer Active-Pure
Filter Post-Protect je četvrti stupanj filtera četverostupanjskog koncepta filtera našeg WPC 120 UF sustava filtera za vodu i osigurava ugodan okus.
Post-Protect filtar izrađen je od zrnatog aktivnog ugljena i zaokružuje koncept filtra u četiri stupnja našeg WPC 120 UF sustava filtra za vodu uklanjajući posljednje preostale nečistoće i strane tvari koje mogu negativno utjecati na okus. Rezultat je čista i svježa voda za optimalni užitak pijenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|71 x 71 x 272
Područja primjene
- Pitka voda