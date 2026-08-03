Post-Protect filtar izrađen je od zrnatog aktivnog ugljena i zaokružuje koncept filtra u četiri stupnja našeg WPC 120 UF sustava filtra za vodu uklanjajući posljednje preostale nečistoće i strane tvari koje mogu negativno utjecati na okus. Rezultat je čista i svježa voda za optimalni užitak pijenja.