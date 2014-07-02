Filtarska vrećica od flisa
5-slojna filtarska vrećica od flisa, iznimno otporna na kidanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stupanj zadržavanja prašine.
Filtarska vrećica od peteroslojnog flisa, iznimno otporna na kidanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stupanj zadrž. prašine. S praktičnim sustavom zatvaranja za higijensko vađenje.
Značajke i prednosti
Kvalitetni materijal od flisa
- Vrlo veliki volumen prihvata nečistoće
- Posebno otporno na kidanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|5
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 150 x 10