Filtarska vrećica od flisa

5-slojna filtarska vrećica od flisa, iznimno otporna na kidanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stupanj zadržavanja prašine.

Filtarska vrećica od peteroslojnog flisa, iznimno otporna na kidanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stupanj zadrž. prašine. S praktičnim sustavom zatvaranja za higijensko vađenje.

Značajke i prednosti
Kvalitetni materijal od flisa
  • Vrlo veliki volumen prihvata nečistoće
  • Posebno otporno na kidanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 5
Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 150 x 10
Kompatibilni uređaji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH