Poliesterski izlazni filter koji se lako mijenja, idealan je pribor za Kärcher usisavače pepela i suhe usisavače AD 4 Premium. On osigurava čist izlazni zrak. U opsegu isporuke se nalaze 2 filtra ispuha. Kako bi osigurali optimalno filtriranje u svako doba, preporučamo zamjenu filtra 1x godišnje.