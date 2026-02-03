Filter ispušnog zraka KFI 7520
Ispušni filter za usisavače pepela i suhe usisavače AD 4 Premium- za čišći izlazni zrak.
Poliesterski izlazni filter koji se lako mijenja, idealan je pribor za Kärcher usisavače pepela i suhe usisavače AD 4 Premium. On osigurava čist izlazni zrak. U opsegu isporuke se nalaze 2 filtra ispuha. Kako bi osigurali optimalno filtriranje u svako doba, preporučamo zamjenu filtra 1x godišnje.
Značajke i prednosti
Jednostavna zamjena
Od poliestera
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|bijela
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|169 x 82 x 2
Područja primjene
- Čiste emisije