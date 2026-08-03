Komplet filtera H13 s visokim udjelom aktivnog ugljena s antibakterijskim premazom pouzdano uklanja veliki broj štetnih tvari u zraku sa stupnjem odvajanja od 99,95% za promjer čestica od 0,3 µm. Filtar hvata prašinu, finu prašinu, čestice, aerosole, patogene, pa čak i viruse. Osim toga, antibakterijski premaz filtarskog materijala eliminira klice i bakterije, a nadopunjen je slojem aktivnog ugljena koji filtrira mirise, kemijske pare, VOC (hlapljive organske spojeve) i druge štetne tvari iz zraka.