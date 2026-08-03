Filter set AF 30

Visoka razina protoka zraka: Zamjenski komplet filtara za pročišćivać zraka AF 30 sastoji se od H13 filtarskog materijala i ima antibakterijski obložen element od aktivnog ugljena.

Komplet filtera H13 s visokim udjelom aktivnog ugljena s antibakterijskim premazom pouzdano uklanja veliki broj štetnih tvari u zraku sa stupnjem odvajanja od 99,95% za promjer čestica od 0,3 µm. Filtar hvata prašinu, finu prašinu, čestice, aerosole, patogene, pa čak i viruse. Osim toga, antibakterijski premaz filtarskog materijala eliminira klice i bakterije, a nadopunjen je slojem aktivnog ugljena koji filtrira mirise, kemijske pare, VOC (hlapljive organske spojeve) i druge štetne tvari iz zraka.

Značajke i prednosti
H13 filtracija
  • H13 filter za pouzdano uklanjanje patogena i aerosola.
  • Učinkovitost filtera od 99,95%.
Element aktivnog ugljika
  • Za vezanje mirisa i kemijskih para.
Specifikacije

Tehnički podaci

Jedinica pakiranja (Komad(a)) 2
Težina (kg) 0,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 357 x 178 x 80
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