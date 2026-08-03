Filter VC 5
Dugotrajni filtar kod uređaja VC 5 pouzdano filtrira sitnu prašinu. Smješten u filtarskoj kaseti, jednostavno se vadi i čisti.
Dugotrajni filtar kod uređaja VC 5 pouzdano filtrira sitnu prašinu. Budući da je smješten u filtarskoj kaseti koja se praktično vadi, jednostavno ga je zamijeniti. Filtar je po potrebi također moguće očistiti i tako da ga se ispraši.
Značajke i prednosti
Prikladan za Kärcher kompaktne usisavače VC 5
Pouzdano filtrira sitnu prašinu
Smješten u filtarsku kasetu pa se stoga jednostavno vadi
Jednostavno se ručno čisti lupanjem
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|98 x 94 x 93
Područja primjene
- Suha prljavština