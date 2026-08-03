Filtarske vrećice izrađene od materijala od flisa otpornog na trganje prilagođene su usisnoj stanici RCV 5 i impresioniraju izuzetno robusnim materijalom i visokim stupnjem zadržavanja prašine. To osigurava konstantno visoku usisnu snagu stanice, što znači da se robotski usisavač može koristiti još autonomnije. Tri vrećice uključene su u opseg isporuke.