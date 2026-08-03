Filter vrećica RCV 5, Base (komplet od 3)

Visokokvalitetne filtarske vrećice od flisa osiguravaju jednostavno i higijensko odlaganje prljavštine i prašine sa stanice; posebno za usisnu stanicu RCV 5.

Filtarske vrećice izrađene od materijala od flisa otpornog na trganje prilagođene su usisnoj stanici RCV 5 i impresioniraju izuzetno robusnim materijalom i visokim stupnjem zadržavanja prašine. To osigurava konstantno visoku usisnu snagu stanice, što znači da se robotski usisavač može koristiti još autonomnije. Tri vrećice uključene su u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Materijal od flisa za izvrsno zadržavanje prašine i konstantnu snagu usisavanja
Materijal od flisa otporan na trganje koji je posebno prikladan za dulje primjene
Otvor za prašinu koji se može zaključati za higijensko odlaganje filter vrećice
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 3
Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 185 x 155 x 145
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Niski tepisi
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Created with AI (artificial intelligence)

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