Za snažne performanse: 3-slojne filterske vrećice od flisa koje su posebno razvijene za baterijski usisivač za mokro i suho usisavanje WD 1 Compact Battery, iznimno su otporne na trganje i nude impresivno zadržavanje prašine i optimalnu snagu usisavanja. Također su idealno prikladne za zahtjevne primjene, npr. za usisavanje vlažne prljavštine. Četiri vrećice uključene su u opseg isporuke.