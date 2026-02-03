Filter vrećice od flisa KFI 117
Dizajnirana za usisivač za mokro i suho usisavanje WD 1 Compact Battery: 3-slojna filter vrećica od flisa za dugotrajnu snagu usisavanja i visoko zadržavanje prašine.
Za snažne performanse: 3-slojne filterske vrećice od flisa koje su posebno razvijene za baterijski usisivač za mokro i suho usisavanje WD 1 Compact Battery, iznimno su otporne na trganje i nude impresivno zadržavanje prašine i optimalnu snagu usisavanja. Također su idealno prikladne za zahtjevne primjene, npr. za usisavanje vlažne prljavštine. Četiri vrećice uključene su u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Prikladna za Kärcher baterijski WD 1 Compact Battery usisivač za mokro i suho usisavanje
Flis materijal otporan na trganje posebno je prikladan za zahtjevne primjene
Troslojni flis materijal za izvrsno zadržavanje prašine i optimalnu snagu usisavanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|550 x 100 x 120
Područja primjene
- Suha prljavština
- Vlažna prljavština