Renovation KFI 489 posebne filtarske vrećice od flisa idealne su za usisavanje suhe i vlažne prljavštine, a savršene su i za usisavanje fine prašine koja nastaje tijekom renoviranja i rada s električnim alatima. Petoslojni, izuzetno otporan na trganje flis materijal s predfilterom osigurava da se površina filtera ne začepi, čime jamči dugotrajnu snagu usisavanja i optimalnu filtraciju prašine tijekom uporabe. Razvijen kao prilagođen kupcima za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 mokre i suhe usisavače. Opseg isporuke: 4 vrećice.