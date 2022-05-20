Filter vrećice od flisa Renovation KFI 489

Posebna filtarska vrećica od flisa za dugoročnu snagu usisavanja prilikom usisavanja fine prašine tijekom renoviranja i rada električnim alatima. Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače.

Renovation KFI 489 posebne filtarske vrećice od flisa idealne su za usisavanje suhe i vlažne prljavštine, a savršene su i za usisavanje fine prašine koja nastaje tijekom renoviranja i rada s električnim alatima. Petoslojni, izuzetno otporan na trganje flis materijal s predfilterom osigurava da se površina filtera ne začepi, čime jamči dugotrajnu snagu usisavanja i optimalnu filtraciju prašine tijekom uporabe. Razvijen kao prilagođen kupcima za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 mokre i suhe usisavače. Opseg isporuke: 4 vrećice.

Značajke i prednosti
Petoslojni flis materijal uklj. predfilter
  • Za dugotrajnu snagu usisavanja i optimalno filtriranje prašine tijekom uporabe.
  • Za nesmetan rad.
  • Izuzetno otporan na trganje, idealan za upotrebu u teškim uvjetima.
Prikladno za Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 mokre i suhe usisavače
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 4
Boja siva
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 265 x 185 x 68
Područja primjene
  • Sitni prah
  • Suha prljavština
  • Vlažna prljavština
  • Radionica
  • Renoviranje
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