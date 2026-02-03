Kao dio 3-stupanjskog filterskog sustava s ciklonom, dovodom zraka i HEPA ili spužvastim filterom, filter za usis zraka filtrira sitnije čestice iz zraka tijekom usisavanja, prije nego što se zrak zatim ponovno očisti ispušnim filtrom (HEPA 12 ili ispušnim spužvastim filterom, ovisno o uređaju). Naša preporuka: redovito čišćenje filtera za usis zraka tapkanjem nakupljene prašine i korištenjem Kärcher alata za čišćenje filtera. Kompatibilan s VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.