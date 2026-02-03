Filter za usis zraka

Filtrira sitnije čestice iz zraka tijekom usisavanja: filter za ulaz zraka prikladan je za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje.

Kao dio 3-stupanjskog filterskog sustava s ciklonom, dovodom zraka i HEPA ili spužvastim filterom, filter za usis zraka filtrira sitnije čestice iz zraka tijekom usisavanja, prije nego što se zrak zatim ponovno očisti ispušnim filtrom (HEPA 12 ili ispušnim spužvastim filterom, ovisno o uređaju). Naša preporuka: redovito čišćenje filtera za usis zraka tapkanjem nakupljene prašine i korištenjem Kärcher alata za čišćenje filtera. Kompatibilan s VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.

Značajke i prednosti
Dug vijek trajanja
  • Jednostavno čišćenje pomoću alata za čišćenje filtera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja siva
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 130 x 50 x 50
Područja primjene
  • Suha prljavština
