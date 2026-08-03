Fini filtar za vodu, 100 μm, R 1″
Fini vodeni filtar, širina očica 100 μm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 1".
Fini vodeni filtar sa širinom očica od 100 μm prikladan je za temperature do maksimalno 60° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. S transparentnom posudom filtra. Za montažu na ulaz uređaja. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 1".
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključak za vodu (col)
|1″
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
Kompatibilni uređaji
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11--4 Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
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