Flat jet nozzle long Advanced Ø4mm
Dugačka, čvrsta, rotirajuća mlaznica s ravnim mlazom za korištenje s Kärcherovim čistačima sa suhim ledom. Sadrži sustav brze izmjene i posebno je pogodan za abrazivne primjene.
Kärcherova duga mlaznica s ravnim mlazom idealna je za abrazivne primjene tijekom čišćenja komponenti suhim ledom, kalupa za ubrizgavanje ili čak robotskih kosilica. To znači da se tvrdokorne naslage, boja, ulja, maziva i čađa mogu ukloniti s lakoćom. Mlaznica s ravnim mlazom izrađena je od robusnog aluminija i nehrđajućeg čelika, može se okretati u pištolju za okidanje i, zahvaljujući inteligentnom sustavu brze izmjene, iznimno je jednostavna za rukovanje.
Značajke i prednosti
Duga, abrazivna kontura mlaza
- Visoke performanse rezultiraju uklanjanjem i iznimno tvrdokornih naslaga bez napora.
Sustav brze zamjene
- Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Robustan, dugotrajan dizajn
- Visokokvalitetan dizajn izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
Područja primjene
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
- Za skidanje boje sa dijelova stroja
- Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica