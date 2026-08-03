Kärcherova duga mlaznica s ravnim mlazom idealna je za abrazivne primjene tijekom čišćenja komponenti suhim ledom, kalupa za ubrizgavanje ili čak robotskih kosilica. To znači da se tvrdokorne naslage, boja, ulja, maziva i čađa mogu ukloniti s lakoćom. Mlaznica s ravnim mlazom izrađena je od robusnog aluminija i nehrđajućeg čelika, može se okretati u pištolju za okidanje i, zahvaljujući inteligentnom sustavu brze izmjene, iznimno je jednostavna za rukovanje.