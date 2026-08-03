Flat jet nozzle long Advanced Ø4mm

Dugačka, čvrsta, rotirajuća mlaznica s ravnim mlazom za korištenje s Kärcherovim čistačima sa suhim ledom. Sadrži sustav brze izmjene i posebno je pogodan za abrazivne primjene.

Kärcherova duga mlaznica s ravnim mlazom idealna je za abrazivne primjene tijekom čišćenja komponenti suhim ledom, kalupa za ubrizgavanje ili čak robotskih kosilica. To znači da se tvrdokorne naslage, boja, ulja, maziva i čađa mogu ukloniti s lakoćom. Mlaznica s ravnim mlazom izrađena je od robusnog aluminija i nehrđajućeg čelika, može se okretati u pištolju za okidanje i, zahvaljujući inteligentnom sustavu brze izmjene, iznimno je jednostavna za rukovanje.

Značajke i prednosti
Duga, abrazivna kontura mlaza
  • Visoke performanse rezultiraju uklanjanjem i iznimno tvrdokornih naslaga bez napora.
Sustav brze zamjene
  • Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Robustan, dugotrajan dizajn
  • Visokokvalitetan dizajn izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
  • Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
  • Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
  • Za skidanje boje sa dijelova stroja
  • Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica
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