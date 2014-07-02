Fleksibilna mlaznica, 1050 mm
Kontin. namješt. savijanja mlazne cijevi od 20° - 140°. Pos. prikl. za čišć. teško pristup. mjesta, kao što su npr. krovni oluci, krovovi automobila, podne potkonstrukcije i kutije kotača.
Fleksibilna cijev dužine 1050 mm s varijabilnim savijanjem u rasponu od 20° do 140°, idealna za čišćenje nepristupačnih područja, kao što su odvodi, krov automobila, podvozja ili felge.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. radni tlak (bar)
|210
|Dužina (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|maks. 150
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4
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