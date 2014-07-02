FR 30
Do 10 puta veći površinski učinak nego s uobičajenim visokotlačnim mlazom. Plastično kućište za savršeno manevriranje, dvostruki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za idealno rukovanje i integrirani parkirni položaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer (mm)
|300
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,3
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