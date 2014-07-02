FR 30

Do 10 puta veći površinski učinak nego s uobičajenim visokotlačnim mlazom. Plastično kućište za savršeno manevriranje, dvostruki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za idealno rukovanje i integrirani parkirni položaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.