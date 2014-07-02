Površinski čistač FRV 30 Me od nehrđajućeg čelika omogućuje čišćenje vrućom vodom do 85°C. Zahvaljujući integriranom automatskom usisavanju prljave vode, FRV 30 Me čini čišćenje površina još učinkovitijim - kako unutarnjih tako i vanjskih. FRV 30 Me je opremljen usisnim crijevom od poliuretana dužine 7,5 m, otpornim na visoke temperature. Neupadljivi kotačići i 2-struki keramički ležaj dodatne su značajke kvalitete ovog učinkovitog površinskog čistača. Tehnički podaci: maks. 250 bar, 1300 l/h. (Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti.)