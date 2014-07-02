FRV 30 Me
Zahvaljujući autom. usisavanju prljave vode površinski čistač FRV 30 Me od nehrđajućeg čelika čini čišćenje unutarnjih i vanjskih površina još učinkovitijim. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C.
Površinski čistač FRV 30 Me od nehrđajućeg čelika omogućuje čišćenje vrućom vodom do 85°C. Zahvaljujući integriranom automatskom usisavanju prljave vode, FRV 30 Me čini čišćenje površina još učinkovitijim - kako unutarnjih tako i vanjskih. FRV 30 Me je opremljen usisnim crijevom od poliuretana dužine 7,5 m, otpornim na visoke temperature. Neupadljivi kotačići i 2-struki keramički ležaj dodatne su značajke kvalitete ovog učinkovitog površinskog čistača. Tehnički podaci: maks. 250 bar, 1300 l/h. (Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti.)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Boja
|srebrna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,4
Kompatibilni uređaji
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.