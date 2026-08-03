FRV 50 ME

Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode, površinski čistač FRV 50 Me od plemenitog čelika čini čišćenje površina u unutarnjem i vanjskom području još učinkovitijim. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C.

Površinski čistač FRV 50 Me od nehrđajućeg čelika omogućuje čišćenje vrućom vodom do 85°C. Zahvaljujući integriranom automatskom usisavanju prljave vode, FRV 50 Me čini čišćenje površina još učinkovitijim - kako unutarnjih tako i vanjskih. FRV 50 Me je opremljen usisnim crijevom od poliuretana dužine 7,5 m, otpornim na visoke temperature. Kotačići koji ne ostavljaju tragove i dvostruki keramički ležaj dodatne su značajke kvalitete ovog učinkovitog površinskog čistača. Tehnički podaci: Maks. 250 bar, 1300 l/h (Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je posebno naručiti.)

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Boja srebrna
Težina uklj. ambalažu (kg) 17,5
Pribor
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