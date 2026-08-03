Površinski čistač FRV 50 Me od nehrđajućeg čelika omogućuje čišćenje vrućom vodom do 85°C. Zahvaljujući integriranom automatskom usisavanju prljave vode, FRV 50 Me čini čišćenje površina još učinkovitijim - kako unutarnjih tako i vanjskih. FRV 50 Me je opremljen usisnim crijevom od poliuretana dužine 7,5 m, otpornim na visoke temperature. Kotačići koji ne ostavljaju tragove i dvostruki keramički ležaj dodatne su značajke kvalitete ovog učinkovitog površinskog čistača. Tehnički podaci: Maks. 250 bar, 1300 l/h (Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je posebno naručiti.)