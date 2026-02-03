G 120 Q Full Control
G 120 Q Full Control visokotlačni pištolj za sve Kärcher K 3 Full Control uređaje prikazuje različite stupnjeve tlaka i mod sredstva za čišćenje. S funkcijom Quick Connect.
Zahvaljujući prikazu stupnja tlaka, koji je čitljiv u svim vremenskim uvjetima, kao i modu sredstva za čišćenje, Kärcher visokotlačni pištolj G 120 Q Full Control pruža znatno više kontrole kod čišćenja. Stupnjevi tlaka SOFT, MEDIUM i HARD kao i mod sredstva za čišćenje mogu se praktično namjestiti okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi. Pištolj opremljen priključkom Quick Connect namijenjen je za Kärcher Full Control visokotlačni čistač K 3.
Značajke i prednosti
Rezervni pištolj za Kärcher Power control i Full Control modela K 3
- Za jednostavnu zamjenu pištolja.
Dobro čitljiv, manualni prikaz stupnjeva tlaka i moda sredstva za čišćenje
- Za jednostavniji odabir odgovarajućeg stupnja tlaka za odabrani objekt čišćenja.
Quick Connect priključak
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|432 x 42 x 216