Zahvaljujući prikazu stupnja tlaka, koji je čitljiv u svim vremenskim uvjetima, kao i modu sredstva za čišćenje, Kärcher visokotlačni pištolj G 120 Q Full Control pruža znatno više kontrole kod čišćenja. Stupnjevi tlaka SOFT, MEDIUM i HARD kao i mod sredstva za čišćenje mogu se praktično namjestiti okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi. Pištolj opremljen priključkom Quick Connect namijenjen je za Kärcher Full Control visokotlačni čistač K 3.