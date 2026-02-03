G 145 Q Full Control

Visokotlačni pištolj s LED zaslonom za prikaz različitih stupnjeva tlaka i modusa sredstva za čišćenje. S Quick Connect funkcijom. Za Kärcher Full Control visokotlačne čistače klase K 4 do K 5.

Visokotlačni pištolj koji omogućuje više kontrole kod čišćenja. Opremljen LED zaslonom za prikaz stupnja tlaka i modusa sredstva za čišćenje, kao i Quick Connect priključkom. Okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi moguće je namjestiti stupnjeve tlaka SOFT, MEDIUM i HARD ili modus sredstva za čišćenje. LED zaslon je dobro čitljiv kod svih vremenskih uvjeta. Pištolj je prikladan za sve Kärcher Full Control visokotlačne čistače K 4 do K 5.

Značajke i prednosti
Rezervni pištolj za Kärcher uređaje za Power Control i Full Control visokotlačne čistače modela K 4 do K 5
  • Za jednostavnu zamjenu pištolja.
Dobro čitljiv LED zaslon za prikaz stupnjeva tlaka i modusa sredstva za čišćenje
  • Za jednostavniji odabir odgovarajućeg stupnja tlaka za odabrani objekt čišćenja.
Quick Connect priključak
  • Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Bajonetna spojnica
  • Omogućuje priključenje svih dijelova Kärcher pribora.
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim tlakom
  • Komforno nanošenje sredstva za čišćenje.
Zaštita za djecu
  • Blokira povlačenje pištolja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 552 x 43 x 223
