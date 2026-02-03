Visokotlačni pištolj koji omogućuje više kontrole kod čišćenja. Opremljen LED zaslonom za prikaz stupnja tlaka i modusa sredstva za čišćenje, kao i Quick Connect priključkom. Okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi moguće je namjestiti stupnjeve tlaka SOFT, MEDIUM i HARD ili modus sredstva za čišćenje. LED zaslon je dobro čitljiv kod svih vremenskih uvjeta. Pištolj je prikladan za sve Kärcher Full Control visokotlačne čistače K 4 do K 5.