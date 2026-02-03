Stupanj SOFT, MEDIUM ili HARD kao i način rada deterdženta koji se postavlja okretanjem Vario Power mlaznice prenose se izravno na zaslon visokotlačnog pištolja. Na taj način korisnik uvijek zna u kojem načinu rada trenutno radi. Zaslon je lako čitljiv u svim vremenskim uvjetima i osigurava veću kontrolu i sigurnost pri čišćenju. Quick Connect adapter pištolja čini ga prikladnim za sve Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5.