G 160 Q

Visokotlačni pištolji za Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5. Prikazuje različite stupnjeve tlaka i način rada deterdženta na zaslonu.

Stupanj SOFT, MEDIUM ili HARD kao i način rada deterdženta koji se postavlja okretanjem Vario Power mlaznice prenose se izravno na zaslon visokotlačnog pištolja. Na taj način korisnik uvijek zna u kojem načinu rada trenutno radi. Zaslon je lako čitljiv u svim vremenskim uvjetima i osigurava veću kontrolu i sigurnost pri čišćenju. Quick Connect adapter pištolja čini ga prikladnim za sve Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5.

Značajke i prednosti
Rezervni pištolj za Kärcher uređaje za Power Control i Full Control visokotlačne čistače modela K 4 do K 5
  • Za jednostavnu zamjenu pištolja.
Dobro čitljiv, manualni prikaz stupnjeva tlaka i moda sredstva za čišćenje
  • Za jednostavniji odabir odgovarajućeg stupnja tlaka za odabrani objekt čišćenja.
Quick Connect priključak
  • Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Bajonetna spojnica
  • Omogućuje priključenje svih dijelova Kärcher pribora.
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim tlakom
  • Komforno nanošenje sredstva za čišćenje.
Zaštita za djecu
  • Blokira povlačenje pištolja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 552 x 43 x 222
