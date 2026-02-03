G 160 Q
Visokotlačni pištolji za Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5. Prikazuje različite stupnjeve tlaka i način rada deterdženta na zaslonu.
Stupanj SOFT, MEDIUM ili HARD kao i način rada deterdženta koji se postavlja okretanjem Vario Power mlaznice prenose se izravno na zaslon visokotlačnog pištolja. Na taj način korisnik uvijek zna u kojem načinu rada trenutno radi. Zaslon je lako čitljiv u svim vremenskim uvjetima i osigurava veću kontrolu i sigurnost pri čišćenju. Quick Connect adapter pištolja čini ga prikladnim za sve Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5.
Značajke i prednosti
Rezervni pištolj za Kärcher uređaje za Power Control i Full Control visokotlačne čistače modela K 4 do K 5
- Za jednostavnu zamjenu pištolja.
Dobro čitljiv, manualni prikaz stupnjeva tlaka i moda sredstva za čišćenje
- Za jednostavniji odabir odgovarajućeg stupnja tlaka za odabrani objekt čišćenja.
Quick Connect priključak
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Bajonetna spojnica
- Omogućuje priključenje svih dijelova Kärcher pribora.
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim tlakom
- Komforno nanošenje sredstva za čišćenje.
Zaštita za djecu
- Blokira povlačenje pištolja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|552 x 43 x 222