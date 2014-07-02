G 160 Q, pištolj Quick Connect
Premium pištolj opremljen s Quick Connect priključkom i sa Softgrip-umetcima jamči visoki komfor prilikom čišćenja. Idealan također i kao zamjenski pištolj za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K2 - K7 s Quick Connect priključkom.
Značajke i prednosti
Zamjenski pištolj za Kärcher Consumer visokotlačne čistače proizvedene od 2008. godine iz klase K2 - K7, Quick Connect
- Jednostavna zamjena pištolja.
Quick Connect
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Bajonetna spojnica
- Omogućuje priključenje svih dijelova Kärcher pribora.
Gumena podloška
- Bolje rukovanje
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim tlakom
- Jednostavno nanošenje sredstva za čišćenje.
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Zaštita za djecu
- Otponac pištolja je blokiran.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|440 x 193 x 40