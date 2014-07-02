G 160 Q, pištolj Quick Connect

Premium pištolj opremljen s Quick Connect priključkom i sa Softgrip-umetcima jamči visoki komfor prilikom čišćenja.

Premium pištolj opremljen s Quick Connect priključkom i sa Softgrip-umetcima jamči visoki komfor prilikom čišćenja. Idealan također i kao zamjenski pištolj za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K2 - K7 s Quick Connect priključkom.

Značajke i prednosti
Zamjenski pištolj za Kärcher Consumer visokotlačne čistače proizvedene od 2008. godine iz klase K2 - K7, Quick Connect
  • Jednostavna zamjena pištolja.
Quick Connect
  • Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Bajonetna spojnica
  • Omogućuje priključenje svih dijelova Kärcher pribora.
Gumena podloška
  • Bolje rukovanje
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim tlakom
  • Jednostavno nanošenje sredstva za čišćenje.
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Zaštita za djecu
  • Otponac pištolja je blokiran.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 440 x 193 x 40
