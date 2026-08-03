G 180 Q Full Control Plus pištolj
S LCD zaslonom i tipkama za regul. tlaka i sredstva za čišćenje: visokotlačni pištolj G 180 Q Full Control Plus za sve Kärcher Full Control uređaje K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium od 2017.
Još nikada niste imali ovoliki stupanj kontrole kod čišćenja. Zahvaljujući tipkama +/– na visokotlačnom pištolju G 180 Q Full Control Plus, pritiskom gumba sasvim se jednostavno regulira tlak i doziranje sredstva za čišćenje. Osim toga, svoje postavke možete uvijek vidjeti na LCD zaslonu – bez obzira na vremenske prilike. Pištolj uklj. Quick Connect priključak prikladan je za sve Kärcher Full Control visokotlačne čistače klase K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium proizvedene od 2017. godine.
Značajke i prednosti
Zamjenski pištolj za Kärcher Full Control Plus visokotlačne čistače iz klase K 5 Premium, K 7 i K 7 Full Control od 2017. godine dalje
- Za jednostavnu zamjenu pištolja.
Tipke +/- na ručki
- Za komfornu regulaciju stupnjeva tlaka i koncentracije sredstva za čišćenje.
Prikaz stupnja tlaka na LCD zaslonu
- Za jednostavniji odabir odgovarajućeg stupnja tlaka za odabrani objekt čišćenja.
Prikaz doziranja sredstva za čišćenje na LCD zaslonu
- Za jednostavan odabir željene količine sredstva za čišćenje.
Quick Connect priključak
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8