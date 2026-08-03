Još nikada niste imali ovoliki stupanj kontrole kod čišćenja. Zahvaljujući tipkama +/– na visokotlačnom pištolju G 180 Q Full Control Plus, pritiskom gumba sasvim se jednostavno regulira tlak i doziranje sredstva za čišćenje. Osim toga, svoje postavke možete uvijek vidjeti na LCD zaslonu – bez obzira na vremenske prilike. Pištolj uklj. Quick Connect priključak prikladan je za sve Kärcher Full Control visokotlačne čistače klase K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium proizvedene od 2017. godine.