Duži, komforniji i ergonomičniji: 13 centimetara više čini razliku kod novog pištolja G 180 Q s Quick Connect-om – a visokotlačni čistač je komforniji nego ikad. Idealno također i za zamjenski pištolj za sve Kärcher visokotlačne čistače K 2 do K 7 s Quick Connect priključkom bez Full Control.