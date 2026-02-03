G 180 Q Quick Connect pištolj
Novi pištolj G 180 Q, opremljen Quick Connect-om, sada je duži 13 cm i nudi još više komfora i ergonomije u čišćenju Kärcher visokotlačnim čistačima.
Duži, komforniji i ergonomičniji: 13 centimetara više čini razliku kod novog pištolja G 180 Q s Quick Connect-om – a visokotlačni čistač je komforniji nego ikad. Idealno također i za zamjenski pištolj za sve Kärcher visokotlačne čistače K 2 do K 7 s Quick Connect priključkom bez Full Control.
Značajke i prednosti
Quick Connect
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Bajonetna spojnica
- Omogućuje priključenje svih dijelova Kärcher pribora.
Zaštita za djecu
- Otponac pištolja je blokiran.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|551 x 43 x 188