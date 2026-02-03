Potpuna kontrola: zahvaljujući +/– tipkama na G 180 Q Smart Control visokotlačnom pištolju, razinom tlaka i doziranjem deterdženta lako se upravlja pritiskom na gumb. Da biste osigurali da posebno tvrdoglava nečistoća ne predstavlja problem, putem pištolja možete aktivirati Boost način rada kako bi se osigurala još veća snaga. Osim kontrole na pištolju postavke tlaka također se mogu jednostavno i prikladno prenijeti na mlaznicu putem Kärcher Home & gardedn aplikacije. Na LCD zaslonu G 180 Q Smart Control pištolja imate postavke stalno na uvidu, bez obzira na vremenske prilike. Pištolj s Quick Connect adapterom pogodan je za sve Kärcher visokotlačne uređaje u Smart Control asortimanu.