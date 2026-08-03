Glava za prskanje HKF 30/14-E

Kompaktna glava za unutarnje čišćenje izrađena od nehrđajućeg čelika za čišćenje unutrašnjosti bačvi i spremnika s otvorima od 65 mm ili više. Nudi impresivno malu težinu i konstantnu brzinu vrtnje pomoću električnog motora.

Kompaktna glava za unutarnje čišćenje idealna je za čišćenje unutrašnjosti bačvi i spremnika s otvorom od 65 milimetara ili više. Glavu za čišćenje pokreće električni motor od 24 volta AC 50/60 herca. Niski napon od 24 volta osigurava maksimalnu sigurnost kada se glava za čišćenje koristi u vlažnim područjima primjene. Mlaznice se vrte oko dvije osi konstantnom brzinom, dopirući do svakog inča spremnika. Uz težinu od samo 4,9 kilograma, nema potrebe za dodatnim uređajima za ovjes. Radni tlak do 140 bara, 3000 l/h i maksimalna temperatura vode od 90 °C. Ukupna duljina glave iznosi 1256 milimetara, a dubina uranjanja je 915 milimetara. Glava za unutarnje čišćenje može se brzo i jednostavno spojiti na visokotlačni čistač s hladnom ili toplom vodom preko visokotlačnog crijeva.

Značajke i prednosti
Glava za prskanje HKF 30/14-E: Pogonjen elektromotorom od 24 V 50/60 Hz.
Pogonjen elektromotorom od 24 V 50/60 Hz.
Konstantna brzina vrtnje bez obzira na protok vode ili tlak vode. 24 V sigurnosni napon Veća sigurnost na radu.
Glava za prskanje HKF 30/14-E: Visoka fleksibilnost
Visoka fleksibilnost
Spora rotacija i visok radni tlak za optimalne rezultate čišćenja. Prikladno za količine vode do 3000 l/h i visoki tlak do 140 bara. Prikladno za čišćenje unutrašnjosti bačvi, kao i spremnika srednje veličine i većih spremnika.
Glava za prskanje HKF 30/14-E: Inteligentan dizajn
Inteligentan dizajn
Posebno pogodan za operatera i zahtijeva nisko servisiranje. Jednostavno rukovanje - upravljanje glavom u spremniku jednom rukom. Rotacija sa stabilnim brojem okretaja za ravnomjerne rezultate čišćenja
Izvedba od plemenitog čelika (1.4301)
  • Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
  • Prikladno za vodu koja sadrži Kärcher sredstvo za čišćenje.
  • Prikladno za temperaturu vode do 90 °C.
Mala težina i kompaktne dimenzije
  • Raznovrsna i fleksibilna primjena.
  • Prikladno za čišćenje unutrašnjosti posuda s otvorima od 65 mm.
  • Uz težinu od samo 4,9 kg, nema potrebe za dodatnim uređajima za ovjes.
Specifikacije

Tehnički podaci

Visokotlačni priključak G3/8″
Pogon Električni
Broj mlaznica (Komad(a)) 1 / 4
Protok (l/h) 3000
Ubrzati (rpm) 19
Ugradna dužina (mm) 915
Napon (V) 24
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Tlak (bar) maks. 140
Otvor spremnika (mm) min. 65
Temperatura (°C) maks. 90
Težina (kg) 4,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1256
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Prikladan i za čišćenje unutar IBC spremnika
  • Za čišćenje unutarnjih spremnika (industrija, logistika, javne službe)
  • Za čišćenje spremnika/taloga u prehrambenoj, kozmetičkoj i kemijskoj industriji
  • Za čišćenje spremnika koji se koriste za prijevoz kemijskih proizvoda
  • Za čišćenje spremnika koji se koriste za prijevoz prehrambenih proizvoda
  • Za čišćenje stacionarnih spremnika u prehrambenoj i kemijskoj industriji
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