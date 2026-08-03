Kompaktna glava za unutarnje čišćenje idealna je za čišćenje unutrašnjosti bačvi i spremnika s otvorom od 65 milimetara ili više. Glavu za čišćenje pokreće električni motor od 24 volta AC 50/60 herca. Niski napon od 24 volta osigurava maksimalnu sigurnost kada se glava za čišćenje koristi u vlažnim područjima primjene. Mlaznice se vrte oko dvije osi konstantnom brzinom, dopirući do svakog inča spremnika. Uz težinu od samo 4,9 kilograma, nema potrebe za dodatnim uređajima za ovjes. Radni tlak do 140 bara, 3000 l/h i maksimalna temperatura vode od 90 °C. Ukupna duljina glave iznosi 1256 milimetara, a dubina uranjanja je 915 milimetara. Glava za unutarnje čišćenje može se brzo i jednostavno spojiti na visokotlačni čistač s hladnom ili toplom vodom preko visokotlačnog crijeva.