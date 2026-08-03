Inovativno i snažno glodalo za čišćenje cijevi (Ø 21 mm) objedinjuje prednosti glodala za nečistoću i svojstva mlaznica za čišćenje cijevi. Rotirajući točkasti mlaz rotacijske mlaznice usmjeren je prema naprijed te otklanja čak i najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza, koja su okrenuta prema natrag pod kutom 30°, osiguravaju potrebni pomak i komforno rukovanje.