Glodalo za čišćenje cijevi D30/060
Rotirajući točkasti mlaz prema naprijed otapa najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza prema natrag osiguravaju potreban pomak kao i komforno rukovanje.
Inovativno i snažno glodalo za čišćenje cijevi (Ø 30 mm) objedinjuje prednosti glodala za nečistoću i svojstva mlaznica za čišćenje cijevi. Rotirajući točkasti mlaz rotacijske mlaznice usmjeren je prema naprijed te otklanja čak i najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza, koja su okrenuta prema natrag pod kutom 30°, osiguravaju potrebni pomak i komforno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer (mm)
|30
|Veličina mlaznice ( )
|60
|Navoj
|R 1/8"
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
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Kompatibilni uređaji
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
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