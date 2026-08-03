Glodalo za čišćenje cijevi D30/090
Rotirajući točkasti mlaz prema naprijed otapa najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza prema natrag osiguravaju potreban pomak kao i komforno rukovanje.
Inovativno i snažno glodalo za čišćenje cijevi (Ø 30 mm) objedinjuje prednosti glodala za nečistoću i svojstva mlaznica za čišćenje cijevi. Rotirajući točkasti mlaz rotacijske mlaznice usmjeren je prema naprijed te otklanja čak i najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza, koja su okrenuta prema natrag pod kutom 30°, osiguravaju potrebni pomak i komforno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer (mm)
|30
|Veličina mlaznice ( )
|90
|Navoj
|R 1/8"
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
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