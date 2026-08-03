Gumeni jezičak za mlaznicu za prozore
Gumeni jezičak za mlaznicu za prozore na parnom čistaču
Gumeni jezičak za mlaznicu za prozore na parnom čistaču moguće je po potrebi zamijeniti. Za pranje stakala bez ostavljanja tragova tijekom dugog niza godina.
Značajke i prednosti
Gumeni brisač
- Za zamjenu gumenog brisača prozorske mlaznice kada je istrošen
- Rezultat čišćenja bez tragova čišćenja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|siva
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 100 x 7
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Ogledala