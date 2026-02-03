Za brzo i udobno čišćenje: 10 metara dugo visokotlačno zamjensko crijevo može se jednostavno pričvrstiti na Kärcher visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 7 s kolutom za crijevo i Quick Connect adapterima iz 2009. godine proizvodnje ili kasnije. Visokotlačna cijev duga je 10 metara i prikladna za temperature do 60 ° C i tlak do 180 bara.