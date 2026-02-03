H 10 Q HR visokotlačno crijevo

Zamjensko crijevo s Quick Connect adapterima za brzo spajanje. Za sve Kärcher uređaje klasa K 4- K 7 s kolutom za crijevo (od 2009. godine proizvodnje ili kasnije). Visokotlačna cijev duga je 10 metara i prikladna za temperature do 60 °C i tlak do 180 bara.

Za brzo i udobno čišćenje: 10 metara dugo visokotlačno zamjensko crijevo može se jednostavno pričvrstiti na Kärcher visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 7 s kolutom za crijevo i Quick Connect adapterima iz 2009. godine proizvodnje ili kasnije. Visokotlačna cijev duga je 10 metara i prikladna za temperature do 60 ° C i tlak do 180 bara.

Značajke i prednosti
Zamjensko crijevo 10 m
  • Veliki radijus djelovanja.
Quick Connect priključak
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Sustav brze spojke
  • Za praktično čišćenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 264 x 65
Pribor
