H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

Inovativno PremiumFlex visokotlačno crijevo sa sustavom protiv uvrtanja za rad bez zapinjanja. Dužina 10 m. Uklj. Quick Connect priključak.

Uz PremiumFlex visokotlačno zamjensko crijevo dužine 10 metara nema više spoticanja. Zbog patentiranog sustava protiv uvrtanja ovo je crijevo iznimno pokretno i omogućuje neometani rad kao i brzo i jednostavno pospremanje crijeva. A zahvaljujući priključku Quick Connect crijevo je moguće jednim potezom priključiti na visokotlačni čistač. Proizvedeno od materijala koji ne sadrži PVC ni ftalate. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2–7.

Značajke i prednosti
Zamjensko crijevo 10 m
  • Veliki radijus djelovanja.
Quick Connect priključak
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Sustav protiv uvrtanja
  • Gotovo je sa spoticanjem: Crijevo se ne uvrće i ostaje fleksibilno kod svakog korištenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 60
Maks. tlak (MPa) 18
Dužina (m) 10
Boja antracit
Težina (kg) 1,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 245 x 65
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH