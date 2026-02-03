H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Inovativno PremiumFlex visokotlačno crijevo sa sustavom protiv uvrtanja za rad bez zapinjanja. Dužina 10 m. Uklj. Quick Connect priključak.
Uz PremiumFlex visokotlačno zamjensko crijevo dužine 10 metara nema više spoticanja. Zbog patentiranog sustava protiv uvrtanja ovo je crijevo iznimno pokretno i omogućuje neometani rad kao i brzo i jednostavno pospremanje crijeva. A zahvaljujući priključku Quick Connect crijevo je moguće jednim potezom priključiti na visokotlačni čistač. Proizvedeno od materijala koji ne sadrži PVC ni ftalate. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2–7.
Značajke i prednosti
Zamjensko crijevo 10 m
- Veliki radijus djelovanja.
Quick Connect priključak
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Sustav protiv uvrtanja
- Gotovo je sa spoticanjem: Crijevo se ne uvrće i ostaje fleksibilno kod svakog korištenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (MPa)
|18
|Dužina (m)
|10
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|245 x 245 x 65