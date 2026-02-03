Uz PremiumFlex visokotlačno zamjensko crijevo dužine 10 metara nema više spoticanja. Zbog patentiranog sustava protiv uvrtanja ovo je crijevo iznimno pokretno i omogućuje neometani rad kao i brzo i jednostavno pospremanje crijeva. A zahvaljujući priključku Quick Connect crijevo je moguće jednim potezom priključiti na visokotlačni čistač. Proizvedeno od materijala koji ne sadrži PVC ni ftalate. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2–7.