Posebno dizajniran za sigurnu i udobnu upotrebu s Kärcherovim sustavima za čišćenje suhim ledom: kompaktni i ergonomski mlazni pištolj s upravljačkim kabelom ne samo da savršeno leži u ruci, već ima i sustav za zaključavanje okidača, koji učinkovito sprječava slučajno pokretanje . Aktivacija suhog leda pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje također je vrlo laka za korištenje i lako se realizira. Sveobuhvatni set također uključuje sustav za brzu izmjenu mlaznica, svjetlo za mlaznice, kao i 5-metarsko robusno i izdržljivo crijevo za prskanje.