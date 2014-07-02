HEPA 13 filtar*

Specijalni visokoučinkoviti filtar koji pouzdano filtrira 99,99 % svih čestica iznad 0,3 µm. S brtvom za zaštitu od peludi, spora gljivica, bakterija i izlučevina grinja. *(EN: 1822: 1998)

HEPA 13 pouzdano filtrira 99,99 % svih čestica iznad 0,3 µm. Ovaj specijalni visokoučinkoviti filtar opremljen je posebno vrijednom brtvom za zaštitu od peludi, spora gljivica, bakterija i izlučevina grinja.

Značajke i prednosti
Prikladno za Kärcher DS usisavače s vodenim filtrom
Pouzdano filtriranje peludi, spora gljivica, bakterija i grinja, koji izazivaju alergije
Brza i jednostavna zamjena
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 165 x 111 x 55
