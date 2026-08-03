HEPA 13 filtar*
HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za Kärcher usisavač VC 2 sigurno i pouzdano filtrira najsitniju nečistoću, kao npr. pelud i čestice koje izazivaju alergije. Idealan za alergičare.
Dobre vijesti za alergičare i astmatičare: HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) osigurava da je zrak koji izlazi iz usisavača čišći od zraka u prostoriji. Najsitnija prljavština, poput peludi i alergenih čestica, pouzdano se filtrira.
Značajke i prednosti
Perivo
Visokoučinkovito filtriranje
Idealno za alergičare
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|156 x 109 x 25
Područja primjene
- Suha prljavština