HEPA 13 filtar*

HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za Kärcher multiciklonski usisavač VC 3 sigurno i pouzdano filtrira najsitniju nečistoću, kao primjerice pelud i čestice koje izazivaju alergije. Stoga je izlazni zrak iz usisavača ćišći od zraka u prostoriji. Idealno za alergičare.

Značajke i prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
Idealno za alergičare
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 125 x 125 x 29
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Suha prljavština
