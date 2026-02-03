HEPA 13 filtar*
HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za Kärcher multiciklonski usisavač VC 3 sigurno i pouzdano filtrira najsitniju nečistoću, kao primjerice pelud i čestice koje izazivaju alergije. Stoga je izlazni zrak iz usisavača ćišći od zraka u prostoriji. Idealno za alergičare.
Značajke i prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
Idealno za alergičare
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|125 x 125 x 29
Područja primjene
- Suha prljavština