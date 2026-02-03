HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za Kärcher multiciklonski usisavač VC 3 sigurno i pouzdano filtrira najsitniju nečistoću, kao primjerice pelud i čestice koje izazivaju alergije. Stoga je izlazni zrak iz usisavača ćišći od zraka u prostoriji. Idealno za alergičare.