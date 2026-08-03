HEPA-14 filter for T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp and T 15/1 Bp
Povećava kapacitet filtra i poboljšava zrak iz puhala: visokoučinkoviti HEPA 14 filtar nudi stupanj odvajanja od 99,995% i certificiran je prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019.
Ispunjava visoke sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima: naš vrlo učinkovit HEPA 14 filtar certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019 impresionira stupnjem odvajanja od 99,995 posto i zadržava čak i sitne čestice u rasponu od nekoliko mikrometara. Čak se i aerosoli, virusi i klice pouzdano i gotovo potpuno apsorbiraju i ne ispuštaju natrag u okolni zrak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2