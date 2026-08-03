Ispunjava visoke sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima: naš vrlo učinkovit HEPA 14 filtar certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019 impresionira stupnjem odvajanja od 99,995 posto i zadržava čak i sitne čestice u rasponu od nekoliko mikrometara. Čak se i aerosoli, virusi i klice pouzdano i gotovo potpuno apsorbiraju i ne ispuštaju natrag u okolni zrak.