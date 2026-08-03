HEPA-14 filter for T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp and T 15/1 Bp

Povećava kapacitet filtra i poboljšava zrak iz puhala: visokoučinkoviti HEPA 14 filtar nudi stupanj odvajanja od 99,995% i certificiran je prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019.

Ispunjava visoke sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima: naš vrlo učinkovit HEPA 14 filtar certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019 impresionira stupnjem odvajanja od 99,995 posto i zadržava čak i sitne čestice u rasponu od nekoliko mikrometara. Čak se i aerosoli, virusi i klice pouzdano i gotovo potpuno apsorbiraju i ne ispuštaju natrag u okolni zrak.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj (Komad(a)) 1
Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
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