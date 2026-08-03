Pomoć za alergičare i idealno za sve koji vole čist zrak: visokoučinkoviti HEPA filtar (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Visokoučinkoviti filtar jamči pouzdanu filtraciju alergena i prašine te osigurava savršenu čistoću. Izlazni zrak je čistiji od zraka u prostoriji. Zaustavlja 99,9 % svih čestica veličine preko 0,3 µm. Idealno rješenje za osobe s posebno visokim higijenskim zahtjevima.