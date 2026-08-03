HEPA filtar

Visokoučinkoviti HEPA filtar (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Zaustavlja 99,9 % svih čestica veličine preko 0,3 µm.

Pomoć za alergičare i idealno za sve koji vole čist zrak: visokoučinkoviti HEPA filtar (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Visokoučinkoviti filtar jamči pouzdanu filtraciju alergena i prašine te osigurava savršenu čistoću. Izlazni zrak je čistiji od zraka u prostoriji. Zaustavlja 99,9 % svih čestica veličine preko 0,3 µm. Idealno rješenje za osobe s posebno visokim higijenskim zahtjevima.

Značajke i prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
  • Pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja.
  • Pouzdano filtriranje alergena i prašine.
Idealno za alergičare
  • Zadržava se 99,9 % svih čestica većih od 0,3 µm koje izazivaju alergiju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 158 x 105 x 22
Kompatibilni uređaji
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Created with AI (artificial intelligence)

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