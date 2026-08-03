HEPA filtar
Visokoučinkoviti HEPA filtar (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Zaustavlja 99,9 % svih čestica veličine preko 0,3 µm.
Pomoć za alergičare i idealno za sve koji vole čist zrak: visokoučinkoviti HEPA filtar (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Visokoučinkoviti filtar jamči pouzdanu filtraciju alergena i prašine te osigurava savršenu čistoću. Izlazni zrak je čistiji od zraka u prostoriji. Zaustavlja 99,9 % svih čestica veličine preko 0,3 µm. Idealno rješenje za osobe s posebno visokim higijenskim zahtjevima.
Značajke i prednosti
Visokoučinkovito filtriranje
- Pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja.
- Pouzdano filtriranje alergena i prašine.
Idealno za alergičare
- Zadržava se 99,9 % svih čestica većih od 0,3 µm koje izazivaju alergiju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|158 x 105 x 22