High-End-HD-Pistole

High-End ručni pištolj s optimiziranim protokom. Neznatni gubici tlaka također i kod količina vode do 2500 l/h. Robusnost i dugovječnost za profesionalnu uporabu. Materijali prikladni za živežne namirnice i otporni na morsku vodu nude najbolje preduvjete za primjenu u prehrambenom području i industriji. Priključak za visokotlačna crijeva M 22 x 1,5.