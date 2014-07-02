High-End-HD-Pistole Food
High-End ručni pištolj s optimiziranim protokom. Neznatni gubici tlaka također i kod količina vode do 2500 l/h. Robusnost i dugovječnost za profesionalnu uporabu. Materijali prikladni za živežne namirnice i otporni na morsku vodu nude najbolje preduvjete za primjenu u prehrambenom području i industriji. Priključak za visokotlačna crijeva M 22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Boja
|antracit
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1