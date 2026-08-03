High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
Crijevo za čišćenje cijevi od 20 m je vrlo fleksibilno visokotlačno crijevo za unutarnje čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).
20 m fleksibilno visokotlačno crijevo (DN 6) za čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).
Značajke i prednosti
Posebno fleksibilno visokotlačno crijevo od PVC-a
- Minimalna težina i optimalno rukovanje.
- Podnosti tlakove do 120 bar.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilno s mlaznicama za čišćenje cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dužina (m)
|20
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,9
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