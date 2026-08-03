High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
30 m fleksibilno visokotlačno crijevo (DN 6) za čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).
30 m fleksibilno visokotlačno crijevo (DN 6) za čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dužina (m)
|30
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,6
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