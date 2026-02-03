HK 12 komplet visokotlačnih crijeva
Ovaj komplet pribora, osim visokotlačnog crijeva dužine 12 metara, također sadrži i ergonomski visokotlačni pištolj kao i Quick Connect adapterski element za klase K 2 do K 7. Ovaj komplet dodataka je prikladan za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače proizvedene od 1992. godine (osim uređaja s bubnjem za namatanje crijeva).
Značajke i prednosti
Adapterski element
Visokotlačno crijevo
Visokotlačni pištolji
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dužina (m)
|12
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|551 x 250 x 250