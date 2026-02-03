HK 12 komplet visokotlačnih crijeva

Komplet dodataka 12 metara za Kärcher visokotlačne čistače proizvedene od 1992. god. Uključujući visokotlačni pištolj i Quick Connect adapter. Nije prikladan za modele s bubnjem za crijevo.

Ovaj komplet pribora, osim visokotlačnog crijeva dužine 12 metara, također sadrži i ergonomski visokotlačni pištolj kao i Quick Connect adapterski element za klase K 2 do K 7. Ovaj komplet dodataka je prikladan za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače proizvedene od 1992. godine (osim uređaja s bubnjem za namatanje crijeva).

Značajke i prednosti
Adapterski element
Visokotlačno crijevo
Visokotlačni pištolji
Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 60
Maks. tlak (bar) 180
Dužina (m) 12
Boja Crna
Težina (kg) 1,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 551 x 250 x 250
Pribor
