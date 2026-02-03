Ovaj komplet pribora, osim visokotlačnog crijeva dužine 12 metara, također sadrži i ergonomski visokotlačni pištolj kao i Quick Connect adapterski element za klase K 2 do K 7. Ovaj komplet dodataka je prikladan za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače proizvedene od 1992. godine (osim uređaja s bubnjem za namatanje crijeva).