HK 4 komplet visokotlačnih crijeva
Komplet dodataka 4 metra – prikl. za sve Kärcher K 2 visokotlačne čistače proizvedene od 1992. god. (osim uređaja s bubnjem za crijevo). Uključ. visokotlačni pištolj i Quick Connect adapter.
Komplet pribora uključujući visokotlačno crijevo dužine 4 metra, ergonomski visokotlačni pištolj i adapterski element za naknadno opremanje praktičnog brzog spoja Quick Connect za klasu K 2. Idealan komplet dodataka za sve Kärcher visokotlačne čistače proizvedene od 1992. godine (osim modela s bubnjem za namatanje crijeva).
Značajke i prednosti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 40
|Maks. tlak (bar)
|120
|Dužina (m)
|4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|551 x 190 x 188