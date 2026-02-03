Komplet pribora uključujući visokotlačno crijevo dužine 4 metra, ergonomski visokotlačni pištolj i adapterski element za naknadno opremanje praktičnog brzog spoja Quick Connect za klasu K 2. Idealan komplet dodataka za sve Kärcher visokotlačne čistače proizvedene od 1992. godine (osim modela s bubnjem za namatanje crijeva).