HK 7.5 komplet visokotlačnih crijeva
Komplet dodataka 7,5 metara za Kärcher visokotlačne čistače proizvedene od 1992. god. (osim uređaja s bubnjem za crijevo). S Quick Connect adapterom za klase K 2–K 7.
U opseg isporuke ovog kompleta pribora ubraja se visokotlačno crijevo dužine 7,5 metara, ergonomski visokotlačni pištolj i adapterski element za naknadno opremanje praktičnog brzog spoja Quick Connect za klase K 2 do K 7. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače bez bubnja za crijevo, proizvedene od 1992. godine.
Značajke i prednosti
Adapterski element
Visokotlačno crijevo
Visokotlačni pištolji
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dužina (m)
|7,5
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|551 x 250 x 60