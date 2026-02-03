U opseg isporuke ovog kompleta pribora ubraja se visokotlačno crijevo dužine 7,5 metara, ergonomski visokotlačni pištolj i adapterski element za naknadno opremanje praktičnog brzog spoja Quick Connect za klase K 2 do K 7. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače bez bubnja za crijevo, proizvedene od 1992. godine.