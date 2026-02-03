Sa svojom promjenjivom mlaznicom za suho podove i mlaznicom za presvlake, kućanski komplet uključuje idealan pribor za mnoge uobičajene poslove čišćenja kućanstva. Podna mlaznica se mijenja pomoću nožnog prekidača, što je čini prikladnom i za tepihe i za tvrde podove, dok je praktična mlaznica za presvlake s dva podizača niti idealna za nježno usisavanje na tapeciranom namještaju i drugim presvlakama.