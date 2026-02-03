Household kit
Praktični set pribora za prebacivanje između mlaznice za suho podove i mlaznice za presvlake. Prikladno za sve Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače i čistače sa raspršivanjem.
Sa svojom promjenjivom mlaznicom za suho podove i mlaznicom za presvlake, kućanski komplet uključuje idealan pribor za mnoge uobičajene poslove čišćenja kućanstva. Podna mlaznica se mijenja pomoću nožnog prekidača, što je čini prikladnom i za tepihe i za tvrde podove, dok je praktična mlaznica za presvlake s dva podizača niti idealna za nježno usisavanje na tapeciranom namještaju i drugim presvlakama.
Značajke i prednosti
Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
- Ima ergonomski nožni prekidač za brzo i jednostavno podešavanje podne mlaznice za različite podne obloge (npr. tepih ili laminat/parket).
- Simboli za tepih i tvrdi pod, poznati iz usisavača za suho pranje, olakšavaju odabir prave postavke.
Uključujući kopču za parkiranje (može se koristiti samo za WD usisavače)
- Po želji se može pričvrstiti na podnu mlaznicu.
- Dizajniran za brzo i jednostavno privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice tijekom prekida rada.
Mlaznica za presvlake s dva podizača konca
- Za nježno i temeljito čišćenje presvlaka, tapeciranog namještaja i tekstilnih površina.
Komplet pribora za sve Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače i čistače sa raspršivanjem
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-part)
|3
|Standardni nominalni promjer (mm)
|ID 35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatibilni uređaji
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 5
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/6/18/C (YYY)
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Područja primjene
- Tepih
- Tepisi
- Tvrdi podovi
- Tapecirane površine
- Tapecirani namještaj
- Madraci