Household kit

Praktični set pribora za prebacivanje između mlaznice za suho podove i mlaznice za presvlake. Prikladno za sve Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače i čistače sa raspršivanjem.

Sa svojom promjenjivom mlaznicom za suho podove i mlaznicom za presvlake, kućanski komplet uključuje idealan pribor za mnoge uobičajene poslove čišćenja kućanstva. Podna mlaznica se mijenja pomoću nožnog prekidača, što je čini prikladnom i za tepihe i za tvrde podove, dok je praktična mlaznica za presvlake s dva podizača niti idealna za nježno usisavanje na tapeciranom namještaju i drugim presvlakama.

Značajke i prednosti
Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
  • Ima ergonomski nožni prekidač za brzo i jednostavno podešavanje podne mlaznice za različite podne obloge (npr. tepih ili laminat/parket).
  • Simboli za tepih i tvrdi pod, poznati iz usisavača za suho pranje, olakšavaju odabir prave postavke.
Uključujući kopču za parkiranje (može se koristiti samo za WD usisavače)
  • Po želji se može pričvrstiti na podnu mlaznicu.
  • Dizajniran za brzo i jednostavno privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice tijekom prekida rada.
Mlaznica za presvlake s dva podizača konca
  • Za nježno i temeljito čišćenje presvlaka, tapeciranog namještaja i tekstilnih površina.
Komplet pribora za sve Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače i čistače sa raspršivanjem
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-part) 3
Standardni nominalni promjer (mm) ID 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 65 x 257
Područja primjene
  • Tepih
  • Tepisi
  • Tvrdi podovi
  • Tapecirane površine
  • Tapecirani namještaj
  • Madraci
