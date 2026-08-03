Illumination jet gun external L2P

Optimalna vidljivost za pjeskarenje suhim ledom: LED radno svjetlo za L2P strojeve impresionira sa 170 lumena i do 5h osvjetljenja. Svjetlo se jednostavno sastavlja, vodootporno je i lagano.

Ovo LED radno svjetlo posebno je razvijeno za izravnu montažu na mlaznice stroja za tekućinu u pelete (L2P) i poboljšava osvjetljenje radnog područja. Loši uvjeti osvjetljenja mogu utjecati na rezultate čišćenja. Uz svjetlosni tok od 170 lumena, LED svjetiljka pruža optimalno osvjetljenje i poboljšava vidljivost za najmanje pet radnih sati. Sve što je potrebno za montažu je pričvrstiti na mlaznicu. Zahvaljujući maloj težini, svjetlo ne utječe na rukovanje strojem. Radno svjetlo je također vodootporno. Jedna litij-ionska baterija CR123 uključena je u opseg isporuke; dodatne baterije dostupne su zasebno.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
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