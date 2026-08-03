Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje
Visokotl. sustav pjenjenja za primj. s mobilnim i stac. HD / HDS uređ. za čišć. i dezinfekciju. Dvostr. mlazna cijev s mlazn. za pjenu i prebacivanjem na visokotl. mlaz za ispiranje itd., visokotl. injektor sreds. za čišć. s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za razl. klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).
Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje - inovativni sustav pjenjenja za primjenu s mobilnim i stacionarnim HD i HDS uređajima za čišćenje i dezinfekciju. Dvostruka mlazna cijev s mlaznicom za pjenu i prebacivanjem na visokotlačni mlaz za ispiranje. Injektor sredstva za čišćenje s preciznim dozirnim ventilom (0-5 %). Kompleti mlaznica naručuju se zasebno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,3
Kompatibilni uređaji
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.