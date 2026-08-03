Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje - inovativni sustav pjenjenja za primjenu s mobilnim i stacionarnim HD i HDS uređajima za čišćenje i dezinfekciju. Dvostruka mlazna cijev s mlaznicom za pjenu i prebacivanjem na visokotlačni mlaz za ispiranje. Injektor sredstva za čišćenje s preciznim dozirnim ventilom (0-5 %). Kompleti mlaznica naručuju se zasebno.