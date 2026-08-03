Inno Foam Set
Visokotlačni sustav pjene za primjenu s mobilnim i stacionarnim HD / HDS uređajima za čišćenje i dezinfekciju. Cijev s dvostrukim mlazom s mlaznicom za pjenu i prebacivanjem na visokotlačni mlaz za ispiranje itd. Komplete mlaznica za različite klase uređaja potrebno je zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).
Inno Foam komplet - inovativni sustav pjenjenja za mobilne i stacionarne visokotlačne i HDS uređaje za čišćenje ili dezinfekciju. Dvostruka mlazna cijev s mlaznicom za pjenu i prebacivanjem na visokotlačni mlaz za ispiranje. Kompleti mlaznica naručuju se zasebno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2
Kompatibilni uređaji
Pribor
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