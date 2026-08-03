Inno Foam Set

Visokotlačni sustav pjene za primjenu s mobilnim i stacionarnim HD / HDS uređajima za čišćenje i dezinfekciju. Cijev s dvostrukim mlazom s mlaznicom za pjenu i prebacivanjem na visokotlačni mlaz za ispiranje itd. Komplete mlaznica za različite klase uređaja potrebno je zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).